Hakkari'de kargo aracında 2 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince kargo aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada, nargile tütünü kutularına gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü'deki jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine kargo aracını durdurdu. Araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 paket nargile tütünü kutusuna gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-07-14 16:29:29



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