Vali Akbıyık’tan şehit ailesine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Güvenlik Korucusu Şerif Keskin’in ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Sümbül Mahallesi’nde bulunan Şehit Güvenlik Korucusu Şerif Keskin'in ailesini ziyaret etti. Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak ve kitap hediye etti.

Mahalledeki çocuklarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, gençlere kitap hediye etti.

Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Öksüzoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma ve toplum destekli polis eşlik etti.

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