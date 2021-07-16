Sanatçı Aydın Aydın Cilo-Sat Dağları'nda kar ve çamur banyosu yaptı

Ünlü türkücü Aydın Aydın, Hakkari'nin 3200 rakımlı CiloSat Dağları'nda 'Canocan' adını verdiği kuzusuyla birlikte kar ve çamur banyosu yaptıktan sonra buz gibi gölde yüzdü.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, korona virüs gibi olaylara yönelik çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'nin 3200 rakımlı CiloSat Dağları'na çıkarak kar banyosu yaptı. İlk kar banyosunu 2012'de kışın ortasında eksi 10 derecede Bağışlı köyünde, ikinci kar banyosunu ise 2018'de poşet yasasına dikkat çekmek için Demirtaş köyünün karla kaplı zirvelerinde eksi 15 derece soğukta yapan türkücü Aydın Aydın, bu yıl da önce ‘Canocan’ adını verdiği kuzusuna, daha sonra da kendisi kar ve çamur banyosu yaptı. Ünlü türkücü Aydın, daha sonra CiloSat Gölleri'nin buz gibi sularında kuzusuyla yüzdü. Havlu ile kuzusunu kurutup güneşlenen Aydın, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın sloganı olan 'Hakkari'de hayat var' sözleri ile ilgili yaptığı şarkıyı seslendirerek, bölgedeki doğal güzelliklere dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kar banyosu yapamadığını anlatan Aydın, "Hakkari'de dört mevsim bir arada yaşandığı için dünyada ilk defa karla bronzlaşma ve kar banyosunu icat ettim. Pandemi nedeniyle 2 yıldır maalesef bu etkinliğimi yapamadım. Normalleşme süreci başladıktan sonra ve Kurban Bayramı’nın olması nedeniyle de 'Canocan'la bu etkinliğimi yapmaya karar verdim. İnsanlar Bodrum, Marmaris ve Antalya'da 45 derecede denize giriyor. Ben de burada 'Canocan'la kar banyosunu ve karda bronzlaşma yaptım, Sat Gölü'nde de yıkandım. Aslında burada vermek istediğim mesaj şuydu. İnsanlar solaryumlara gidiyor. Burada temiz hava var. Kar temiz, su temiz, toprak temiz. Gelin burada muhteşem güneş var. Gelin sizleri evlerimize misafir edelim. Bu kar banyosuna, karda bronzlaşmaya herkesi davet ediyorum. Tabii ki hayvanları sevelim, onlara eziyet etmeyelim. 'Canocan' da bir evlat gibi geldi bize eşlik etti. Çok güzel anlar yaşadık. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" ifadelerini kullandı.

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