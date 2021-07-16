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Yüksekova'da "Büyükçiftlik-2 Operasyonu"nda mühimmat ele geçirildi

İHA

Yüksekova'da "Büyükçiftlik-2 Operasyonu"nda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Büyükçiftlik2 Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Büyükçiftlik2 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 15 Temmuz günü ilimiz Yüksekova ilçesi Urşe Yaylası mevkiinde yürütülen faaliyette 3 adet RPG7 anti tank mühimmatı, 1 adet RPG7 anti personel mühimmatı, 7 adet RPG7 sevk fişeği, 2 adet piknik tüpü, 3 kilogram çuval içerisinde gübre, 1 adet Kürdistan Devrim Manifestosu isimli kitap, 57 adet boş Biksi PKM mayonu, 1 adet boş Biksi PKM fişeği, 4 adet Kaleşnikof boş şarjörü, 2 adet kırıcıdelici, 2 adet kırıcıdelici ucu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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