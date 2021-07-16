Türkücü Aydın Aydın, 3 bin 200 rakımlı İkiyaka'da kar ve çamur banyosu yaptı



Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, Hakkari'nin 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölü'nde 'Canocan' adını verdiği kuzusuyla birlikte kar ve çamur banyosu yapıp, buz gibi gölde yüzdü.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylara yönelik çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de 4 mevsimin bir arada yaşandığı Yüksekova'daki 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'na çıktı. 'Canocan' adını verdiği kuzusu ile birlikte gittiği bölgede kar ve çamur banyosu yapan Aydın, ardından da kendisini Sat Buzul Göllerinin buz gibi sularına bırakıp kuzusuyla birlikte yüzdü.

Havlu ile kuzusunu kurutup, güneşlenen Aydın, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın 'Hakkari'de hayat var' sözleri ile ilgili yaptığı şarkıyı seslendirerek, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Herkesi bölgeye davet eden Aydın Aydın, "İnsanlar Bodrum, Marmaris ve Antalya'da 45 derecede denize giriyor. Ben de burada Canocan ile kar banyosu ve karda bronzlaşma yaptım, Sat Gölü'nde de yüzdüm. Aslında burada vermek istediğim mesaj şuydu. İnsanlar solaryuma gidiyor. Burada temiz hava var. Kar temiz, su temiz, toprak temiz. Gelin burada muhteşem güneş var. Gelin sizleri evlerimize misafir edelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-07-16 14:16:32



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