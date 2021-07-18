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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı

İHA

‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ adlı eğitim, kültür ve haber dergisi çıkardı.
Yıllık yayınlanacak dergide, eğitim ve kentle ilgili tanıtım alanında yapılan çalışmalara yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün imtiyaz sahibi olduğu derginin komisyon ekibinde il milli eğitim yöneticileri ve okul müdürleri görev yapıyor. Dergide, Hakkari’nin coğrafi, kültürel ve tarihsel özellikleri, eğitim konulu projeler ve güncel gelişmelere yer verildi. İlk sayıda, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün eğitim çalışmalarını değerlendirdiği yazıları da okuyuculara sunuldu.
Projenin temel amacı hakkında bir açıklama yapan İl Müdürü Bilal Gür, "Valimiz İdris Akbıyık'ın himayelerinde, Basın ve Yayın Komisyonumuzca ‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ adıyla bir dergi çalışması başlattık. Dergimizin ilk sayısında; bereketin simgesi, her zerresinde gönül mayası barındıran Hakkari'nin kültürü ve ilimizdeki eğitim öğretimini ele aldık. İlimizin; sanatsal, kültürel kimliğini özgün şekliyle tanıtmak ve eğitim öğretimdeki potansiyelini ortaya koymak temel hedefimizdir. Şehirlerin kültür sanat yüzü olan birçok çalışma vardır. Bizler de, Hakkari'nin dışa açılan yüzü olacak bir içerikle selamladık kültür, edebiyat ve eğitim camiasını. Dergiler; sanatın, edebiyatın ve yaşanan kültürel hareketliliğin en net yüzüdür. Bunların yanına eğitim gibi bir temel değer de eklenince ortaya çıkan çalışma, eser olma yolunda önemli bir adımdır diyebiliriz" dedi.

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