Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

İHA

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şehit Arif Alper ve Şehit Mehmet Tatlı'nın ailelerini ziyaret edere bayramlarını kutladı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1997 yılında Feraşin mevkinde şehit olan Arif Alper'in ailesini ikamet ettiği Berçelan Mahallesi Sümbül Caddesindeki evlerinde ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık, dışarıda bekleyen çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak ve kitap hediye etti. Vali Akbıyık, daha sonra 2000 yılında radyoloji istasyonunda çığ düşme sonucu şehit olan Mehmet Tatlı'nın Yeni Mahalledeki ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet edip bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, dışarıda gördüğü çocukları yanına çağırarak bayram harçlığı ve oyuncak hediye etti.
Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı
Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı
YEREL HABERLER ‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı
İş adamı Sabri Özel’den Irak sınırına sağlık ocağı
YEREL HABERLER İş adamı Sabri Özel’den Irak sınırına sağlık ocağı
Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü Cilo Sat Buzulları türkülerin, halayların ve spor aktivitelerin alanı oldu
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival ...
Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, festivalle şenlendi
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, festivalle ...
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Hakkari'de okulları gezdi
YEREL HABERLER SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Hakkari'de ...