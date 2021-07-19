Yüksekova’da trafik kazası: 9 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 civarında Yeni MahalleVezirli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DUJ 834 plakalı Transit marka minibüs ile 34 FC 5281 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, diğer taraftan da 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yüksekova Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kaza yeri temizlenirken, yol tekrardan ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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