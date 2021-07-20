Aşılamalardan sonra Yüksekova’da bayram yoğunluğu gözlerden kaçmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılamalardan sonra Yüksekova’da bayram yoğunluğu gözlerden kaçmadı

İHA

Aşılamalardan sonra Yüksekova’da bayram yoğunluğu gözlerden kaçmadı

–Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aşılanmanın hızlanması ve artmasıyla vatandaşların kurban bayramı için alışveriş yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü. 2 senedir tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova'da aşılamanın hızlanması ve artmasıyla beraber vaka ve ölümlerin düşmesi, kısıtlamalar sırayla gevşemeye başladı. Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların bayram telaşı gece geç saatlere kadar sürdü.
Yüksekova'nın en işlek caddelerinden Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşların alışverişler yoğunluğu, eski günleri aratmadı. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri vatandaşlarla dolarken, diğer tarafta ise ilçenin sanat sokağında kurulan seyyar satıcıların yüzleri güldü.
Ailesiyle alışveriş yapmak için çıktıklarını belirten Adnan Çakır, ’’Pandemiden dolayı 2 senedir çıkamıyorduk. Yapılan aşılardan sonra vaka sayısı ile ölümlerin düşmesiyle bu bayram iş yeri sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Bizde mutlu bir şekilde ailece alışverişimizi yapıyoruz. İnşallah daha güzel güzel gelecek bu salgın illeti de biter. İnşallah bu aşılarda tam biter herkese rahata kavuşur. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum’’ dedi.
Elbise satan Ali Ertan ise, ’’Şuan güzel bir alışveriş var. Çünkü 2 senedir kimse bir şey alamadı bizde dışarıda elbise satıyoruz ve işlerimizde gayet iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra daha iyi gider bu işler. Bayağı yoğunluk var, her yerden vatandaşların akını var’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da trafik kazası: 9 yaralı
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı
Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı
YEREL HABERLER ‘Eğitimde Yeni Ufuklara’ dergisinin ilk sayısı çıktı
İş adamı Sabri Özel’den Irak sınırına sağlık ocağı
YEREL HABERLER İş adamı Sabri Özel’den Irak sınırına sağlık ocağı