Hakkari´de bayramın ilk günü mezarlıklar kalabalık

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de yaşayanlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlık ziyareti yaparak, dua etti.
Sümbül Mahallesi´nde bulunan ve kentin en büyük mezarlığı olan Seri Solan Mezarlığı´nda yoğunluk oluştu. Özellikle bayram namazından çıkanlar, mezarlık ziyareti yapıp, kabirlerin başında dualar okudu. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 1 yıldır bayramda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediklerini belirten iş insanı Abdurrahman Er, normalleşme ile kabir ziyaretinde bulunduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-07-20 09:31:07
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