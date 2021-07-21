Hakkari belediyesi kurban kesim yerlerini ilaçladı

Hakkari Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yerlerinde ilaçlama çalışması başlattı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ilaçlama uygulaması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü biyosidal ilaçlama ekipleri, kurban satış yerleri ve mahallelerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek adına haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlamaların Kurban Bayramı süresince devam edeceğini aktardı. Hayvan pazar yerlerinde gerçekleşen ilaç uygulamasının hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı risklerinin önüne geçmek için yapıldığını belirten yetkililer bu uygulamanın, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapıldığını söylediler.

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