Hakkari'nin eski valisi Güçel vefat etti

Eski Hakkari Valisi Yunus Güçel, ikamet ettiği İstanbul’da vefat etti.
Hakkari'nin eski valisi, emekli General Yunus Güçel İstanbul'da vefat etti. emekli General Yunus Güçel 19801982 yılında Hakkari’de vali olarak görev yaptı. Hakkarililer tarafından sevilen değerlerden olan evli ve iki çocuk babası Güçel, 19821986 yılında ise Beyrut Büyükelçisi daha sonrada başka ülkelerde büyükelçi olarak görev yaptı.
Güçel'in cenazesinin yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.
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