Belediye ekiplerinin gece mesaisi sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, gün içerisinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

Bayramda bile mesai mefhumu gözetmeksizin gece geç saatlere kadar çalışmalarına devam eden belediyenin tüm ekipleri, Hakkari'nin cadde ve sokaklarında temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gece mesaisinde Çevreyolu, Cumhuriyet, Bulvar ve İstiklal caddelerinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüten belediye ekiplerinin çalışması memnuniyetle karşılandı.

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