Derede serinlemek isteyen genç boğuldu

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden bir genç derede boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesinin Boğazköy’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla derede yüzmeye giden Yüksekova nüfusuna kayıtlı Diyar Uçar (23) adlı genç, suda boğularak yaşamını yitirdi. Otopsi yapılmak üzere Uçar’ın cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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