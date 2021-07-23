Yüksekova'da dolunay manzarası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beliren dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay şehre renk katarak görenleri mest etti. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Dolunayı evinin balkonundan izleyen Leyla Karaman isimli vatandaş, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı’’ dedi.

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