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Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti

DHA

Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Türkiye´nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bölgeye son 1,5 ayda yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçinin geldiği belirtildi. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.
Diş Hekimi Enis Ertuş (28), Artos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Van´dan geldiklerini belirterek, "Buranın çok güzel bir doğası var. Özellikle Cilo Sat gölleri, Türkiye´nin ikinci zirvesi olması bakımından, doğa harikası olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu. Yüksek rakımda olmasından dolayı geceleri gökyüzüne baktığınızda, sanki yıldızları tutacakmışsınız gibi hissediyorsunuz" dedi.
Sadece bölge illerinden değil Türkiye'nin birçok kentinden gelenler de doğal güzelliklere hayran olduklarını söyledi. Ankara'dan gelen Mehmet Salim Erdal (50), bölgenin adını daha önce duyduğunu söyleyerek, "Buradaki gölleri gördük. Muazzam bir görüntüsü var. Buzulları gördük. Buzullarda yürüdük. Bölge muhteşem görünüyor. İnşallah bu bölge daha da serbest hale gelirse önümüzdeki yıllarda bir ağırlık merkezi olabilir diye düşünüyorum. Bu doğa harikasında çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-07-24 12:25:19

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