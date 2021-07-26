Kanaat önderi Atlı husumetli aileleri barıştırdı

Hakkari’deki Sılehi Aşiretinin Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı, Tatar ve Karataş aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığını barışla sonuçlandırdı.

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren köyünde ikamet eden Tatar ve Karataş aileleri arasında yıllardır arazi anlaşmazlığı yaşanıyordu. Aynı aşiretin iki farklı kolu arasındaki arazi anlaşmazlığının kan davasına dönüşmemesi için harekete geçen Sılehi Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı, husumeti barışla noktaladı.

Husumetin devam etmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Mehmet Alayı Atlı, “İnsanların barış ve kardeşlik içinde bir ve beraber olmasını istiyoruz” dedi.

Köyde büyük sevinçle karşılanan barış toplantısı, tarafların tokalaşması ile son buldu.

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