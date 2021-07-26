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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İHA

Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren14 Cilo Operasyonu'nda Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren14 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesi Cilo Buzul Dağları mevkiinde tespit edilen 2 adet mağara içerisinde yapılan aramada operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 1 adet 60 mm havan, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 168 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof hücum yeleği, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet yeşil renkli gömlek, 1 adet puşi, 1 çift ayakkabı, 1 adet piknik tüpü, 1 top bakır kablo, 1 top elektrik kablosu, 1 adet Dragunov (Kanas) kullanım talimatı, 1 adet Zagros mesafe tablosu çizelgesi, 1 adet telefon şarj kablosu, 1 adet 36 volt akü, 1 adet pil şarj cihazı, 1 top dağcı ipi, 1 adet kırmızı renkli cüzdan, 3 adet orta boy pil, 1 adet küçük boy pil, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği icra yayı, 1 adet el feneri bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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