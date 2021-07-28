Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.
Dün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı bölgesinde otlayan İsa Artık’a ait inek bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Olayı duyan Artık, hemen ineğini kurtarmak için bataklığa saplandığı yere gitti. Kurtarmakta yetersiz kalan İsa Artık ve çevredeki vatandaşlar, durumu hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu inek saplandığı yerden çıkarıldı. İneğin sahibi İsa Artık, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, ineğinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.