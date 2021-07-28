Şehit askerler için uğurlama töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit askerler için uğurlama töreni

İHA

Şehit askerler için uğurlama töreni

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Goraspi Üs Bölgesinin 1,5 kilometre güneyinde (Irak kuzeyi) arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla dün çatışma çıkmıştı. Çatışma sonucu Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (Gaziantep) ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (Aksaray) şehit olmuştu. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
Özgeçmişlerin okunması ve dua yapılmasının ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı
Kitap yazmak için yola çıktı, 210 günde yürüyerek 76 şehir gezdi
YEREL HABERLER Kitap yazmak için yola çıktı, 210 günde yürüyerek 76 ...
Yüksekovalı girişimci kadınlardan ‘Kariyer ve İş’ semineri
YEREL HABERLER Yüksekovalı girişimci kadınlardan ‘Kariyer ve İş’ ...
Şehit Çelebi için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Şehit Çelebi için uğurlama töreni
Başkan Büyüksu gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu gazetecilerle bir araya geldi
Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele ...
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
YEREL HABERLER Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Kanaat önderi Atlı husumetli aileleri barıştırdı
YEREL HABERLER Kanaat önderi Atlı husumetli aileleri barıştırdı