Hakkari'de resim ve kısa film yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de resim ve kısa film yarışması

İHA

Hakkari'de resim ve kısa film yarışması

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmaya yönelik resim ve kısa film yarışması düzenledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Telafide Ben De Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerin güvenlik bilinci ve kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri yarışmaya, iş sağlığı ve güvenliği konulu resimleriyle katkıda bulunup dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiklerini söyledi. Müdür Gür, "İş güvenliği ve sağlığı konusunda farkındalığın artırılması gerekiyor. Bu konuda kültür oluşturmanın ve sürekliliği sağlamanın en önemli yolu eğitim. Nitekim Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, bütün çocuklarımıza, önce sağlığım ve güvenliğim demeleri noktasında amaç kazandırmayı, iş sağlığı ve güvenliğini müfredatın içine, okul içi süreçlere ve bütün eğitim öğretim boyutlarına entegre etmeyi amaçladıklarını belirtmişlerdir. Valimizin talimatları ve himayelerinde, okullarımızın sağlık ve güvenlik şartlarını geliştirmek amacıyla uzmanlarca denetimler yapılıyor. Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız kurslarda; ilk yardım, arama kurtarma, hijyen, yangın ve İSG eğitimlerini eş zamanlı olarak veriyoruz. Böylece meslek hayatının gelecek aktörlerini ve öğretmenlerimizi çağın gereklerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle de donatmış oluyoruz. Çünkü, eğitim ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması, çalışmalarımızın başında yer almaktadır" dedi.
Yarışmada; 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan 4 öğrenci, Gazi İlkokulundan 1, Şehit Erol Olçok İlkokulundan 1, Atatürk Anadolu Lisesinden 1 öğrenci dereceye girerek ödüllerini aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en büyük yatırımlarını alıyor”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en büyük yatırımlarını ...
Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı
Şehit askerler için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Şehit askerler için uğurlama töreni
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı
Kitap yazmak için yola çıktı, 210 günde yürüyerek 76 şehir gezdi
YEREL HABERLER Kitap yazmak için yola çıktı, 210 günde yürüyerek 76 ...
Yüksekovalı girişimci kadınlardan ‘Kariyer ve İş’ semineri
YEREL HABERLER Yüksekovalı girişimci kadınlardan ‘Kariyer ve İş’ ...
Şehit Çelebi için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Şehit Çelebi için uğurlama töreni
Başkan Büyüksu gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu gazetecilerle bir araya geldi
Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele ...
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
YEREL HABERLER Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Kanaat önderi Atlı husumetli aileleri barıştırdı
YEREL HABERLER Kanaat önderi Atlı husumetli aileleri barıştırdı