Hakkari’ye tam donanımlı kütüphane

Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kütüphanesi yapılan çalışmalarla tam donanımlı olarak eğitim öğretime hazır hale getirildi.

24 derslikli 500 öğrencisi olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, modern bir kütüphane yaparak öğrencilerin daha rahat bir ortamda kitap okumalarını ve ders çalışmalarını sağladı. Kafe kütüphane şeklinde dizayn edilen kütüphanede 3 bin kitap ve satranç alanları ile birlikte güzel bir çalışma alanı ve grup çalışması yapabilecek toplantı masası da yer alıyor. Bir anda 60 kişinin ferah bir ortamda kahve içerek kitap okuyabileceği bir mekanın hazırlanması veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Öğrenci velileri, Lise Müdürü Sıtkı Zerek ve emeği geçen tüm okul yönetimine teşekkür ederek, başarıların devamını dilediler.

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