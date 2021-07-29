Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma çalışmaları sürüyor.

Kentin çeşitli noktalarından toplanan köpekler, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Köpekler, burada Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi tarafından kısırlaştırıldı. Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve bakım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi.

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