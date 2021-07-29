Hakkari AK Parti heyeti Kur'an kursu açılışına katıldı

Hakkari AK Parti heyeti Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Elde Mahallesi'nde Kur'an Kursu açılışını yaptı.

Hakkari AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Bölge Koordinatörü Abbas Aydın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan’ın ilçe, belde, köy ve mezra ziyaretleri devam ediyor.

Özbek, başkanlığındaki AK Parti heyeti Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın katılımı ile “Hep Birlikte Yeni Hedeflere” sloganı ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra Kuzey Irak sınırında bulunan Tütünlü köyünü ziyaret eden heyet taziye ziyaretlerinde bulundu.

Şemdinli Derecik ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya’yı ziyaret eden AK Parti heyeti, çalışmalar hakkında bilgi alarak 2023 hedefleri ele alındı.

Başkan Özbek ve beraberindekiler Şemdinli ilçesine bağlı Elde Mahallesi 46 yaş Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldılar. Başkan Özbek, ”Rabbim ilim ve irfan sahibi gençler yetiştirmeyi nasip etsin. İlçemize kazandırmış oldukları güzel hizmetler için kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şemdinli ziyaretinin ardından Yüksekova ilçesin geçen AK Parti heyeti Yüksekova Büyükçiftlik Belde Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti ilçe Başkanı Fatih Arslan toplantıda bir araya geldi. AK Parti heyetini bölgedeki ziyaretleri devam ediyor.

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