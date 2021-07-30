Yüksekova'da sağanak etkili oldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki caddelerde su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalar yaşandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-07-30 20:12:25
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