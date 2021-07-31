Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi

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Hakkari Belediyesi zabıta ekipleri, tüm iş yerlerini büyük bir titizlikle denetleyerek, kaldırımları işgal eden esnafı da uyardı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu iş yerlerinde ani denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, kentin değişik noktalarında bulunan fırın, lokanta, kasap, kafe ve birçok işletmeyi denetledi. Kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, tezgahlarını kaldırıma bırakan esnafı ise uyardı.

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