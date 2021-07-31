Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi

DHA

Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü yaylasında sağanak yağış sele neden oldu. Yayladaki köylüler, canlarını zor kurtardıklarını, ancak onlarca küçükbaşının sel suları içinde kalarak öldüğünü söyledi.
Bölgede etkili olan sağanak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyünün Mor Dağı eteklerindeki yaylada ise sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinden zarar gören ve sulara kapılmaktan son anda kurtulduklarını anlatan köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 
Sel felaketin duyar duymaz araçlarla bölgeye giden ve sele kapılarak ölen hayvanlarını kamyonlara yükleyerek köye getiren vatandaşlar zararlarının büyük olduğunu söyledi. Selin geldiği sırada koyunların yanında olduğunu ve canını zor kurtardığını belirten Esmer Kıratlı, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Sel sularıyla koyunlarımız dere yatağına sürüklendi. Korku dolu anlar yaşadık. Telefonlarımız çekmiyordu. Birkaç arkadaş atlara binerek telefonların çektiği bölgeye gidip köylülere haber verdi. Sonra köylüler geldi. Canımızı zor kurtardık" dedi. 
Koyunlarının sel sulara kapıldığını anlatan Ercan Özdemir de çok sayıda küçükbaşının öldüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-07-31 20:02:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
YEREL HABERLER Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
Yüksekova'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi ...
Hakkari’de 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Hakkari’de 15 günlük yasaklama
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
YEREL HABERLER Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Kurtların saldırısına uğrayan at telef oldu
YEREL HABERLER Kurtların saldırısına uğrayan at telef oldu
Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru ...
Hakkari AK Parti heyeti Kur'an kursu açılışına katıldı
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti heyeti Kur'an kursu açılışına ...
Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
Vali Akbıyık, 20 binin üzerinde kitap dağıttı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, 20 binin üzerinde kitap dağıttı