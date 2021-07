Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden olunca, 500 koyun sele kapılıp telef oldu ve kayboldu.



Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor Yaylası'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden Berivanlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalanması üzerine 6 bine yakın sürünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele kapılmasıyla berivanlar (süt sağan kadın) zor anlar yaşadı. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 berivan yaralandı. Yoğun yağışlardan dolayı yolların bozulmasıyla ve yetersiz kalan köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalar sonucu, yollar açılırken telef olan ve kaybolan yaklaşık 500 koyundan 50'si kesildi.



Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi. Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı, "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500’e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel her şeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor’’ dedi.



500 koyunu telef olduğunu ifade eden Eyüp Avcı, "Koyunlarını kurtarmak isteyen 3 berivanımız yaralandı. Yaralanan berivanlarımızı hastaneye kaldırdık. Toplam 6 bin koyun buradaymış ve içlerinde toplam 500 koyun sele kapılarak telef oldu ve kayboldu. Burada hemen her yerde her tarafında koyunlarımız kaybolmuş şekilde biz de arıyoruz ve sağolsun ekipler de burada yardım ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.



Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız olmuş. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim İl Özel İdaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabi ki şuan hastanedeler.’’ şeklinde konuştu

