Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu

İHA

Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden olunca, 500 koyun sele kapılıp telef oldu ve kayboldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor Yaylası'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden Berivanlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalanması üzerine 6 bine yakın sürünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele kapılmasıyla berivanlar (süt sağan kadın) zor anlar yaşadı. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 berivan yaralandı. Yoğun yağışlardan dolayı yolların bozulmasıyla ve yetersiz kalan köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalar sonucu, yollar açılırken telef olan ve kaybolan yaklaşık 500 koyundan 50'si kesildi.

Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi. Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı, "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500’e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel her şeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor’’ dedi.

500 koyunu telef olduğunu ifade eden Eyüp Avcı, "Koyunlarını kurtarmak isteyen 3 berivanımız yaralandı. Yaralanan berivanlarımızı hastaneye kaldırdık. Toplam 6 bin koyun buradaymış ve içlerinde toplam 500 koyun sele kapılarak telef oldu ve kayboldu. Burada hemen her yerde her tarafında koyunlarımız kaybolmuş şekilde biz de arıyoruz ve sağolsun ekipler de burada yardım ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız olmuş. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim İl Özel İdaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabi ki şuan hastanedeler.’’ şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
YEREL HABERLER Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun ...
Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
YEREL HABERLER Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
Yüksekova'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi ...
Hakkari’de 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Hakkari’de 15 günlük yasaklama
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
YEREL HABERLER Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Kurtların saldırısına uğrayan at telef oldu
YEREL HABERLER Kurtların saldırısına uğrayan at telef oldu
Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru ...
Hakkari AK Parti heyeti Kur'an kursu açılışına katıldı
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti heyeti Kur'an kursu açılışına ...
Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
Vali Akbıyık, 20 binin üzerinde kitap dağıttı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, 20 binin üzerinde kitap dağıttı