Belediye ekiplerinden ot biçme seferberliği

Hakkari Belediyesi ekipleri; park, refüj, cadde ve sokaklardaki yeşil alanlarda çim biçme ve ot temizliği gerçekleştirdi.
Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren ot biçme çalışması başlattı. Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi’ndeki refüjde başlatılan çalışmalar, birçok noktada devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yeşil alan bakım çalışmalarını ve ot biçme işlemlerini de aksatmadan gerçekleştirmeye devam ettiğini belirttiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.