Geçimini 14 yıldır sepet örerek sağlıyor



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası Alihan Sığmaz (69), 14 yıldır sepet örerek geçimini sağlıyor. Sepetleri evinin önünde Sığmaz, sepetleri 50 ile 100 TL arasında sattığını söyledi.

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Salkımlı köyünde yaşayan Alihan Sığmaz, sepet öperek geçimini sağlıyor. 14 yıldır evinin önünde sepet ören Sığmaz, ayda 100 sepet örüyor. Sığmaz, çamaşır sepeti ve meyve sepeti olmak üzere talebe göre farklı sepetler örüp, boyutlarına göre 50 ila 100 TL arasında fiyatla satıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte taş duvar işi kalmayınca, bu mesleğe başladığını belirten Sığmaz, şunları söyledi:

"Zap Deresi´nde topladığım ağaç dallarını evime getiriyorum. Daha sonra burada seçip temizledikten sonra uygun olanlarla çeşitli boy ve şekillerde sepetler yapıyorum. Sepetçilik mesleğini sürdürmeye kararlıyım. Şimdi sepetin yerini plastik kovalar, metalden yapılan eşyalar, çuvallar aldı. Tamamen ahşap ve doğal olan bu sepetler daha sağlıklı. İçerisinde her türlü gıda maddesi taşıyabilir, saklayabilirsiniz. Yaklaşık 14 yıldır sepet yaparak geçimimi sağlıyorum. Sipariş üzerine sepet yapıyorum. Sepetleri ilçe merkezine götürüp, oradan satıyorum. Siparişleri genelde ev hanımlarından alıyorum"DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-08-02 12:34:36



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