Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı.
Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, derece yapan öğrencileri ağırlayarak ödüllendirildi. Her sene il birincilerini makamında ödüllendirdiğini söyleyen Başkan Dırbaz Büyüksu, ''İlimiz geleninde dereceye giren öğrencilerimizi belediyemizde misafir ettik. Ülkemizi umut dolu yarınlara emin adımlarla taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.
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