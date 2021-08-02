Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle görüntülendi

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HakkariVan karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

HakkariVan karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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