Hakkari’de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Hakkâri Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti’nin 2021 yılı ikinci toplantısı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl haziran ayında tüzel kişiliği onaylanarak yatırım programına alınan Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi’nin jeolojik/jeofizik zemin etüt çalışmalarının yapılarak imar ve parselasyon çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Akbıyık, "OSB’nin imar ve parselasyon iş ve işlemleri ile ilgili çalışmaları bir an önce bitirip altyapı projelerini hazırladıktan sonra gerekli finansman desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracağız. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın destekleriyle organize sanayi bölgesini hayata geçireceğiz. OSB’nin hayata geçmesiyle birlikte inşallah İran’dan, Irak’tan, Van’dan, Şırnak’tan, Hakkâri’den yatırımcılar Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinde bölgenin potansiyeline, gelişimine uygun memlekette üretim yapacak fabrikalar kuracaklar. Bir taraftan milli ekonomiye katkı yapmışken bir taraftan da Hakkâri’nin, Yüksekova’nın ekonomik ve sosyal durumu daha da iyileşecektir" dedi.

Daha sonra geçilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Murat Koca, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında müteşebbis heyetine bilgi vererek, ardından önümüzdeki aylarda yapılacak imar ve parselasyon işlemleri ile görüşmelere geçildi. Görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

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