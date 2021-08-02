Yüksekova'da sel Aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da sel Aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

İHA

Yüksekova'da sel Aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirirken, araçlar ise adeta suya gömüldü.
Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Sel suları şelale gibi dağlardan aktı
YEREL HABERLER Sel suları şelale gibi dağlardan aktı
Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle ...
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
Geçimini 14 yıldır sepet örerek sağlıyor
YEREL HABERLER Geçimini 14 yıldır sepet örerek sağlıyor
Belediye ekiplerinden ot biçme seferberliği
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden ot biçme seferberliği
AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Hakkâri’de milli atletler yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Hakkâri’de milli atletler yetiştiriliyor
Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, ...
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
YEREL HABERLER Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun ...
Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
YEREL HABERLER Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi