Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı



Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan ve yapımı süren tünel bölgesinde heyelana neden oldu. Tepelerden sel suları ile birlikte akıp gelen çamur nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Yüksekova ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkilen sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan ve yapımı devam eden tünel girişinde heyalana neden oldu. Sel suları ile birlikte tünelin üst tarafındaki tepelerden akıp gelen çamur nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yolda mahsur kalan bir kişi sel ve heyelanın geliş anını cep telefonu ile kaydetti. Kara yolu ise 2 saat süren çalışmanın ardından tek şerit halinde ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-08-02 16:55:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.