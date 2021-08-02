Yüksekova’da iş yerleri sular altında kaldı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da iş yerleri sular altında kaldı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu

İHA

Yüksekova’da iş yerleri sular altında kaldı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu.
Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Yüksekova'nın birçok noktası sulara gömüldü. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasını da su basarken, tavanından da suların gelmesiyle iş yerinde çökme meydana geldi. İş yeri sahibi Fahrettin Tüner ve çalışanları suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterirken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle suyu tahliye çalışmalarına destek verdi.
Büyük maddi zarara uğradığını belirten Fahrettin Tüner, “Yağışın başlamasıyla birlikte tahliye boruları suyu taşıyamadı, dolayısıyla tavanımız çöktü. Yapılan istinaf duvarı arkaya su vermesiyle orası da patladı. Zemin katta olmanın dezavantajları var. Bizde bundan nasibimizi aldık. Defalarca belediyeyi aramamıza rağmen herhangi bir destek gelmedi. Suyu tahliye etmek için destek verilmedi. Bir tane vidanjör gönderildi, fakat 6 metrelik borusu vardı ve içeriye yetişemediği için suyu tahliye edemedi. Bizde kendi gücümüzle suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zararımız büyük, yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.
Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çoğaç ise, “Yüksekova’da kısa süreli yaşanan yağışlardan sonra esnafımız çok zor durumda. Bu yağışlardan dolayı en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşıyor. Birçok noktada su boruları tahliye noktasında işlevsiz kalıyor. İş yerini su basan esnafımızın maddi zararı çok, çünkü giyim eşyaları sular altında kaldı. Bir an önce belediyenin bu boruları kontrol edip onarması lazım. Tekrardan tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de alabalık tesisi selde zarar gördü
YEREL HABERLER Hakkari’de alabalık tesisi selde zarar gördü
Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı(2)
YEREL HABERLER Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ...
Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı
YEREL HABERLER Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı
Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ...
Yüksekova'da sel Aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi, araçlar suya gömüldü
YEREL HABERLER Yüksekova'da sel Aniden bastıran yağmur caddeleri ...
Hakkari’de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Sel suları şelale gibi dağlardan aktı
YEREL HABERLER Sel suları şelale gibi dağlardan aktı
Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle ...
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
Geçimini 14 yıldır sepet örerek sağlıyor
YEREL HABERLER Geçimini 14 yıldır sepet örerek sağlıyor
Belediye ekiplerinden ot biçme seferberliği
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden ot biçme seferberliği
AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Hakkâri’de milli atletler yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Hakkâri’de milli atletler yetiştiriliyor
Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, telef oldu ve kayboldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapıldı, ...
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
YEREL HABERLER Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun ...
Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
YEREL HABERLER Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekibinden hafta sonu denetimi