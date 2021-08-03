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Hakkari’de miting alanı, toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahı belirlendi

İHA

Hakkari’de miting alanı, toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahı belirlendi

Hakkari genelinde miting alanı, toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahı yeniden belirlendi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 3. maddesi gereğince valilik makamının 27.01.2020 tarih ve 6510549633499(12470)/41 sayılı olurları ile yeniden güncellenen “Miting Alanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planları” ile ilgili toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı (Miting Alanı), dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esaslar belirtilmiştir. Buna göre, 2021 yılı için Hakkari il merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergahı; Yeni Mahalle Derviş Eren Caddesi üzerinde GUPSİ mevkii olarak bilinen, il merkezinden Otluca köyü istikametine giderken yolun sol tarafında bulunan Seyitoğlu Beton Şantiyesinin yaklaşık 25 metre altında bulunan boş düz alandır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre; Hakkari merkezinde düzenlenecek olan gösteri yürüyüş güzergahı; Hastane Kavşağından Katramaz Köprüsü istikameti (Sağlık Caddesi) Katramaz Köprüsü istikametinden Merzan Spor Sahasına kadar olan (Merzan Caddesi) yaklaşık bir kilometrelik güzergahtır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak gösteri yürüyüşlerindeki toplanma alanı (yeri) Hakkari Devlet Hastanesi önünde bulunan Hastane Kavşağı’dır. Katramaz Köprüsü Sanayi Yolu istikameti ile Katramaz Köprüsü Hastane Kavşağı’nı takiben Gençlik Caddesi ve Çölemerik Caddesi istikametleri ile bu istikametlerin ara ve tali sokakları dağılma yerleridir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenecek toplantılarda; şehir merkezinde, belediye başkanlığının uygun göreceği yerler ile ilan panoları afiş ve pankart asılacak yerlerdir. Toplantının yapılacağı yer ve yürüyüş güzergâhları üzerinde uygun yerlere afiş ve pankart asılabilir. Konu ile ilgili olarak genel hususlar da; bu planlar valilik makamınca uygun görülmesine müteakip, yerel gazeteler ile valilik internet sitesinden ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu planın yürürlüğe girmesi ile birlikte, valilik makamının 10.01.2020 tarihli, 2020 yılına ait Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Planı yürürlükten kaldırılacaktır. Tespit olunan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Tablo ve Miting alanı kroki olarak valilik internet sitesinde belirtilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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