Kafası teneke kutuya sıkışan ayı kurtarıldı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kafasını teneke kutuya sıkıştıran ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kafasını teneke kutuya sıkıştırmış ayıyı gören vatandaş hemen harekete geçti. Çevrede toplanan vatandaşların da desteğiyle yere yatırılan ayı sıkıca tutulurken, kafasındaki teneke kutu ise bıçak yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Özgürlüğüne kavuşan ayı, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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