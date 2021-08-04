Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” Doğu Anadolu Bölge Finali Hakkari’de yapıldı.

Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen yarışmada Bitlis, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak, Muş ve Van illerinin temsilcileri en güzel hutbeyi okumak için kıyasıya yarıştı. Komisyonun değerlendirmesi sonunda Muş temsilcisi Rahman Kadir Kardaş’ın bölge birinciliğine layık görüldüğü yarışmada, Şırnak’tan Abdurrezak Yaldız ikinci, Iğdır’dan Ahmet Kör ise üçüncü oldu.

Jüri Heyeti Başkanı İl Müftü Vekili Mikail Polat, yarışmaya katılan il temsilcileri ile yarışma komisyonuna teşekkür etti. Polat, 29 Ağustos 2021 tarihinde Aydın’da yapılacak olan Türkiye finalinde bölgeyi temsil etmeye hak kazanan Muş temsilcisi Rahman Kadir Kardaş’a da başarılar diledi.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından izlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finali, ödül takdiminin ardından sona erdi.

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