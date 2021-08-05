Hakkari'de gökkuşağı güzelliği

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Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağının güzelliği görenleri adeta büyüledi.

Vatandaşlar bir süre gökkuşağını izledikten sonra bu anı fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaştılar. Şehir merkezi ve çevredeki dağlarla bütünleşen gökkuşağı, güzel bir manzara oluşturdu. Sümbül Dağı’na uzanan gökkuşağı herkesi kendine hayran bıraktı.

Gökkuşağı esnasında yolda geçen bir düğün konvoyu ise bu güzelliğin altında güzel bir görüntü oluşturdu.

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