Yüksekova’da 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Uygulama Noktası geçildikten sonra HakkariVan karayolu üzerinde tespit edilen bir kamyonet içerisinde yapılan aramalarda; 34 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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