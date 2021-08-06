Yüksekova'da, kamyonetteki 34 kilo eroini 'Pars' buldu

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü uygulama noktasında kamyonet durdurularak, arama yapıldı. Narkotik köpek 'Pars' ile araçta yapılan aramada, 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-08-06 16:59:03
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