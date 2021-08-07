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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi

İHA

Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen Eren 14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı8 operasyonu kapsamında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet RPG7 Roketatar Silahı, 1 adet Bixi Makineli Tüfek Namlu ve Mekanizması, 140 adet Docka silahı mühimmatı, 609 adet Bixi silahı mühimmatı, 4 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, 1 adet yeşil renk hücum yeleği, 324 adet Uçaksavar Silahı Mühimmatı, 4 adet siyah renk küçük el telsizi, 1245 adet AK47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 1 adet boş Kanas Tüfeği Şarjörü, 6 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 24 adet taş delici, 12 adet güç kaynağı, 3 adet sinyal güçlendirici, 3 adet kapalı kutu içerisinde patlatma devresi, 20 adet fünye, 1 adet siren, 9 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 19 çift ayakkabı, 71 adet koli bandı, 1 adet spiral kesme makinası, 2 adet akü, 10 adet örgütsel kitap, 1 adet içi boş siyah çanta, 1 adet siyah renk düdük, 12 adet büyük pil, 1 adet lehim kalemi, 8 adet hilti demiri, 3 adet hilti kemeri, 1 adet el arabası, 1 adet kazma, 1 adet balyoz demiri, 1 adet keski, 1 adet orak, 3 adet battaniye, 1 top bahçe teli, 3 top bez, 4 adet çaydanlık, 4 adet tepsi, 1 adet mangal ızgarası, 1 adet semaver, 3 adet kazan, 7 adet jelikan bidon, 3 adet 2 metre uzunluğunda çadır demiri, 11 paket jilet, 2 adet elektrik bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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