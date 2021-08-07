Yüksekova’da mezraya yıldırım düştü, 35 koyun telef oldu

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mezraya yıldırım düşmesi sonucu 35 koyun telef olurken, 30 kuzu da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan yağışla birlikte mezrada bulunan koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30’a yakın koyun da yaralandı. Olayın yaşandığı yerde çobana zarar gelmezken, köylüler hemen telef olan hayvanların bulunduğu mezraya gitti.

O sırada koyunların yanında olduğu söyleyen Şahin Tali, ’’Aniden gök gürledi, şimşekler çaktı. Yıldırım düşmesi sonucu 35’e yakın kuzumuz oracıkta telef olurken, 30’a yakın da yaralı var’’ dedi.

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