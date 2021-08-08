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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

800 hanenin kanalizasyon sorunu giderildi

İHA

800 hanenin kanalizasyon sorunu giderildi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Biçer Mahallesi Gülüreş baba türbesi yolunda oluşan kanalizasyon arızası giderildi.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sürdürdüğü çalışmalarla merkez ve ilçelerde oluşan su ve kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Biçer Mahallesi Gülüreş Baba Türbesi yolunda oluşan kanalizasyon arızası için ekipler gün boyu mesai harcadı. Arızanın büyük olması nedeniyle araç ve ekipman desteği istendi. Açılan 4 metre derinlikteki devasa çukurda ekipler büyük uğraşlar verdi. Yaklaşık 800 haneyi etkileyen kanalizasyon sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda, takviye araç ve ekip desteğiyle sorun çözülerek, mahalleyi büyük sıkıntıya sokan kanalizasyon sıkıntısı giderilmiş oldu.
Yapılan çalışmalarla rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, ekiplerin fedakârca çalışmaları sonucu sorunlarının tamamen giderildiğini belirterek kanalizasyon ekibine teşekkür ettiler.

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