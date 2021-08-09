Vali Akbıyık, üniversite öğrencilerle bir araya geldi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerle birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Damla Gönüllülük Projesi kapsamında ülkenin farklı şehirlerinden Hakkari'ye gelen 40 üniversiteli öğrenci Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere kitap hediye etti.

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