318 kilo esrar ele geçirildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toprağa gizlenmiş 318 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.08.2021 günü ilimiz merkez Ördekli köyü kırsal alanında gizlenmiş vaziyette; 4 adet büyük jelikan ve 3 adet küçük bidon içerisinde toplam 318 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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