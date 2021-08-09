Hakkari kırsalındaki arazide 318 kilo esrar ele geçirildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Ördekli Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide çeşitli ebatlardaki bidonlarda 318 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ördekli köyü kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 büyük jelikan adı verilen bidon ile 3 küçük bidon içerisinde toplam 318 kilo esrar ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-08-09 18:46:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.