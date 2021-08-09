Hakkari kırsalındaki arazide 318 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Ördekli Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide çeşitli ebatlardaki bidonlarda 318 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ördekli köyü kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 büyük jelikan adı verilen bidon ile 3 küçük bidon içerisinde toplam 318 kilo esrar ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-08-09 18:46:08
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