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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatseverler açık alanda sergi açtı

İHA

Sanatseverler açık alanda sergi açtı

Hakkari Gençlik Merkezi “Sanat günleri” kapsamında atölye faaliyetleri güzel sanatlar kulübü ve gönüllü gençler tarafından belediye binası önünde resim sergisi açıldı.
Hakkari Gençlik Merkezi tarafından belediye binası önünde açtığı resim sergisi vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, atölye faaliyetleri güzel sanatlar kulübü ve gönüllü gençler tarafından bir süre önce halka açık bir şekilde Kent Park Meydanında yürütülerek 7’den 70’e bütün vatandaşlarımıza atölye etkinliklerine katılım imkanı sağladı. Hakkari Gençlik Merkezi sayısız kültür ve sanat faaliyetlerine katmış olduğu bu etkinlikte başta gençler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı sanatla buluşturmayı amaçlamıştı. Bu bağlamda “Sanat günleri” etkinlikleri vatandaşlarımızca büyük ilgi ve katılım görmüştür. Atölye etkinliklerinde her yaştan vatandaş gönüllü gençlerimizle birlikte sınırsız hayal güçleriyle birçok eser üreterek renkli görüntülere sahne oldular. Gençlik merkezinin akademik düzeyde vermiş olduğu eğitimlere katılan gençlerimiz dünyanın birçok yerinde bulunan sanat başkentleri olarak tabir edilen yerlerle yarışır düzeye gelmişlerdir. Hakkâri Gençlik Merkezinin ilimizde oluşturmuş olduğu bu altyapı ile ilimiz sanatta ve daha birçok alanda bayrağı hep bir adım önde götürmeye devam edecektir. Gençlik merkezi Sanat günleri kapsamında yürütülen çalışmalar bir hafta boyunca sürmüş olup, atölyelerde üretilen çalışmalar kent meydanında Belediye binası önünde sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur” diye konuştu.

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