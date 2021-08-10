Gençler Çukurca’ya hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllük Projesi" kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesine gelen gençler ilçeye hayran kaldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllük Projesi" kapsamında Çukurca’yı ziyarete genel 40 üniversite öğrencisi Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından ağırladı.

İlçenin geçmiş tarihi ve yakın zamanda yapılan değişimle birlikte ilçe halkının hizmetine sunulan ve gençler için hazırlanan projelerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar gençlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Öte yandan ilçeyi ziyarete gelen üniversiteli gençler, Çukurca gelip görülecek doğasıyla nadide bir yer olduğunu belirtti.

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